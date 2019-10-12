تسلمت جامعة الجوف شهادة الاعتماد المؤسسي للجامعة من رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور أحمد العيسى، أخيرا، أثناء إقامة ملتقى الجودة الثالث في التعليم العالي، وقد تسلمها نيابة عن مدير الجامعة، وكيلها للتطوير والجودة الدكتور أسامة عارف.وقال الدكتور عارف: «إن الاعتماد الأكاديمي ينقسم إلى نوعين هما الاعتماد المؤسسي والذي يقوم أساساً على تقييم أداء المؤسسات التعليمية بصورة شاملة، والإقرار بأنها تطبق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي بشكل دقيق وواضح ومحدد، والذي يعتبر بمثابة القاعدة الأساسية لأي نوع من أنواع الاعتمادات الأخرى، كما يعتبر الخطوة الضرورية للبدء في التأكد من أن المؤسسة التعليمية بكافة عناصرها (المدخلات، العمليات، المخرجات ) قد توافرت فيها الشروط والمعايير الداعمة للاعتمادات البرامجية المحلية والدولية».أما القسم الثاني فهو الاعتماد البرامجي ويعني ضمان إجراء تقويم متكامل وفحص دقيق لكل ما يتعلق بالبرامج الأكاديمية في كافة مراحلها، والقائمين بالتدريس عليها، ومؤهلاتهم وخبراتهم ونشاطاتهم البحثية، إضافة إلى ما يتعلق بالطلبة وتقويمهم في كل مراحلهم وسجلاتهم الأكاديمية، وتوفير مصادر التعليم والتعلم المختلفة وتوفير البنية الرئيسية من معامل وتجهيزات علمية وتقنية وغيرها.وأضاف عارف: «الحصول على الاعتماد يتطلب من الجامعة إعداد تقارير دراسة تقويم ذاتية دقيقة وشاملة لكل أوجه الأنشطة العلمية والبحثية والتعليمية والإدارية والخدمية وغيرها لتحديد مستويات الجودة لديها استناداً لمعايير الاعتماد المعدة من قبل المركز الوطني، وبعد ذلك تخضع الجامعة لتقويم خارجي من قبل فريق تقويم مستقل للتحقق من مدى صحة نتائج دراسة التقويم الذاتية، والحكم على مستويات جودة الأداء ومخرجات الأعمال وفقاً لمعايير المركز الوطني».