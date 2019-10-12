درب مركز الإنعاش القلبي والرئوي بكلية الطب في جامعة جازان منذ إنشائه عام 2017 أكثر من 2500 متدرب ومتدربة.وأوضح المشرف على مركز الإنعاش القلبي الرئوي بكلية الطب الدكتور محمد عقيل أنه انطلاقًا من دور الجامعة في تنمية وتأهيل أفراد المجتمع تم إنشاء مركز الإنعاش القلبي والرئوي؛ ليكون أحد أهم المراكز الطبية التي توفر التدريب المهاري للمتدربين وتزويدهم بالخبرات والمهارات لدعم الحياة من خلال عمليات الإنعاش القلبي الرئوي ومعالجة المصابين بالأزمات والضحايا من جميع الأعمار.وبين أن الدورات التي نفذها المركز خلال تلك الفترة بلغت أكثر من 110 دورات تدريبية على الإنعاش القلبي والإسعافات الأولية، إضافة لعقد وتنفيذ دورات متقدمة ومتخصصة استهدفت طلاب الجامعة والعاملين بها، إضافة للممارسين الصحيين بالمنطقة.وأشار الدكتور عقيل إلى أن المركز شارك في تنفيذ العديد من البرامج والنشاطات التوعوية في مدارس المنطقة، والمناسبات والمهرجانات التي تقام بمنطقة جازان.وأكد أن المركز يعمل على تصميم إستراتيجية؛ بهدف زيادة أعداد المستفيدين من خدماته وإكساب أفراد المجتمع المهارات اللازمة للحفاظ على الحياة.