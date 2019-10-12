أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمن تكون سحب رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنيا في مدى الرؤية.وبيّنت أن الحالة تشمل تبوك ومحافظات الوجه وأملج وتيماء وحقل وضباء.ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.من جهة ثانية، هطلت مساء أمس أمطار غزيرة على منطقة جازان، شملت محافظات (صبيا، وبيش، والدرب، وأبو عريش، والحرث، والريث، والداير بني مالك، والعيدابي، وهروب، وفيفا، وضمد، ومراكز الفطيحة، والحقو، وبلغازي) وعددا من المراكز والقرى التابعة للمنطقة ارتوت على إثرها الأرض، وسالت بعض الأودية والشعاب.