رسمت ألوان قوس قزح عصر اليوم (الجمعة) لوحة خلابة في سماء مدينة تبوك، لتجذب أنظار الأهالي ـ بعد هطول الأمطار التي مازالت مستمرة حتى إعداد الخبر ـ للاستمتاع بها.

وقصد الآلاف المتنزهات الخضراء داخل المدينة والمتنزهات البرية على طريق (تبوك - ضباء) و(تبوك - عمَّان) قبل غروب الشمس، فيما انتشرت آليات الدفاع المدني وفرق الهلال الأحمر وأمن الطرق.

وشهدت مدينة تبوك ظهر اليوم تساقط أمطار متوسطة، فيما دعت مديرية الدفاع المدني إلى أخذ الاحتياطات اللازمة والحذر من التقلبات الجوية المتوقعة، بعد ورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، يُشير لتعرض المنطقة لنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية نتيجة الأتربة المُثارة، وتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على تبوك، وأملج، وتيماء، وحقل.

وأهاب نائب المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك ملازم أول رافع بن زايد العمري، بالجميع، التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، وعدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من الأجسام المُتحركة واللوحات الإعلانية والمُجسمات الجمالية وغير الثابتة عند هبوب الرياح، وعدم المجازفة بعبور الأودية ومواقع تجمعات المياه وقطع مياه السيول، داعياً إلى متابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية.