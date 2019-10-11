شهد استاد الملك فهد الدولي بالرياض إقبالاً جنونياً قبل 5 ساعات من انطلاق الحفلة التي تُحييها فرقة «بي تي إس» لموسيقى البوب الكورية اليوم (الجمعة)، ضمن فعاليات «موسم الرياض».60 ألف تذكرة نفدت في لمح البصر، ليمتلئ الملعب عن آخره بالشباب والشابات، لمتابعة الحفل الذي يُمثل إحدى محطات الجولة العالمية للفرقة تحت عنوان «لوف يورسيلف.. سبيك يورسيلف»، والتي حطمت الأرقام القياسية العالمية كونها الجولة الأعلى تسجيلاً للإيرادات في شهر مايو الماضي، إذ جمعت أكثر من 50 مليون دولار أمريكي خلال شهر واحد، مما عزز مكانة «بي تي إس» كواحدة من ألمع الفرق ضمن مشهد موسيقى البوب العالمي.وسجلت فرقة «بي تي إس» العالمية نجاحاً لافتاً في منطقة الشرق الأوسط، إذ تُعتبر فرقة البوب الكورية الجنوبية الوحيدة التي حصدت نحو 25 مليون استماع على منصة «أنغامي»، التي تُعد أكبر خدمة للبث الموسيقي عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وبدأت فرقة «بي تي إس» جولتها العالمية «لوف يورسيلف.. سبيك يورسيلف» يوم 4 مايو الماضي، بإحياء حفل في ملعب «روز بول» بمدينة لوس أنجليس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ثم توجه أعضاء الفريق لإحياء حفلات أخرى في ملعب «سولجر فيلد» في شيكاغو بولاية إلينوي، وملعب «ميتلايف ستاديوم» في منطقة إيست راذرفورد بولاية نيو جيرسي، وملعب «أليانز باركي» في مدينة ساو باولو بالبرازيل، وملعب «ويمبلي» في لندن بالمملكة المتحدة، بالإضافة إلى «ستاد دو فرانس» في العاصمة الفرنسية باريس. كما أحيت الفرقة أخيراً حفلاً موسيقياً في ملعب «يانمار ناغاي» بمدينة أوساكا باليابان، وحفلاً آخر خلال هذا الشهر في ملعب «شيزوكا ستاديوم» بمدينة شيزوكا اليابانية.وانطلقت الفرقة فعلياً في سيول عام 2013، وهي فرقة بوب كورية مكونة من سبعة فتيان، وتُعرف أيضاً باسم «Bangtan Boys». وظلت الفرقة تُعرف باسم «Bangtan Sonyeondan» حتى عام 2017، عندما أعلنوا تغيير اسمهم إلى «BTS» اختصاراً لكلمة «Beyond The Scene» أي «ما وراء الكواليس».وبدأت الفرقة كفرقة «هيب هوب»، ثم انطلقت لتشمل عدة أنماط مختلفة من الموسيقى، وغالباً ما تركز كلمات أغنياتهم على التعليقات الشخصية والاجتماعية، ومشاكل الشباب في سن المراهقة.وأطلقت الفرقة أول ألبوماتها الغنائية بعنوان «2 cool 4 skool» عام 2013، وكان ألبوم «الأجنحة» هو أول ألبوم للفرقة يحقق حصيلة مبيعات بلغت مليون نسخة في كوريا الجنوبية فقط.وفازت الفرقة بجائزة «أكبر معجبين» في حفل توزيع جوائز «MTV EMAs» عام 2018، وحققت رقماً قياسياً بعدما أصبح فيديو أغنيتها «IDOL» عام 2018 هو الأسرع مشاهدة على الإطلاق في تاريخ اليوتيوب، أي الأكثر مشاهدة في أقل وقت، حيث حقق نحو 45 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة.وأحيت الفرقة حفلاً موسيقياً في دبي عام 2016، ودخلت التاريخ بعد أن أصبحت أول فرقة بوب كورية يتم اختيارها ضمن قائمة المرشحين للفوز بجوائز «غرامي».وفي عام 2018، حصد اثنان من ألبومات الفرقة المركز الأول في قائمة «بيلبورد» لأفضل 200 ألبوم، وبدأت جولة الحفلات العالمية التي تم بيع جميع تذاكرها بالكامل، وانفردت بصورة على صفحة غلاف مجلة «تايم» الأمريكية، وأنتجت فيلماً سينمائياً حصد أعلى الإيرادات وحمل عنوان «بيرن ذا ستيج.. ذا موفي». وأعضاء الفرقة هم «جين، وشوقا، وجايهوب، وجيمين، وڤي، وجونغ كوك، وآر إم».