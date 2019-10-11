فاجأ رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ بإعلانه إطلاق ألبومه الجديد «لعبت مع الأسد» من تأليفه وغناء المصري عمرو مصطفى. وقال آل الشيخ عبر حسابه بموقع «فيسبوك»: «إن شاء الله اليوم (أمس الأول) سيتم إطلاق ألبومي مع الفنان الكبير عمرو مصطفى». وكتب آل الشيخ كلمات الأغاني الـ10 في الألبوم، ولحنها وغناها عمرو مصطفى، وأنتجتها شركة فيولين. ويعد هذا الألبوم بمثابة عودة غنائية قوية لعمرو مصطفى الذي غاب 10 سنوات عن الساحة. يذكر أن عمرو مصطفى أطلق خلال مسيرته الفنية 3 ألبومات هي: أيامي، وعلامة في حياتك، والكبير، فيما انتهى أخيرا من أعمال المكساج والماستر الخاص بالألبوم الجديد في أمستردام بهولندا، والذي تعاون فيه مع العديد من موزعي الموسيقى العالميين.