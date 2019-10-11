أعرب عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عن بالغ سعادته وخالص شكره لترشيحه ومنحه الدكتوراه الفخرية من جامعة مدريد المستقلة -أتونوما مدريد- مؤكداً أن هذا التكريم من هذه الجامعة المشهود لها بالتميز مصدر اعتزاز.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها ظهر أمس (الخميس) ضمن الاحتفال الرسمي المقام في جامعة مدريد المستقلة -أتونوما مدريد- وذلك تقديراً لجهوده في دعم الثقافة، بحضور رئيس الجامعة وعمداء الكليات وبعض القيادات الأكاديمية والسياسية في إسبانيا.

وقال حاكم الشارقة «في البداية أود أن أعبر عن سعادتي بوجودي في جامعة مدريد المستقلة -أتونوما مدريد- ويسرني الالتقاء بهذا الجمع الكبير من الأكاديميين والباحثين المميزين، والضيوف المرموقين من الجامعات والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة. كما نود أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لأساتذة قسم البيولوجي، وأعضاء لجان الجامعة المعنية بالتكريم والشهادات الفخرية، ورئيس الجامعة، ومجلس أمنائها، على ترشيحنا ومنحنا الدكتوراه الفخرية من جامعة أتونوما مدريد المشهود لها بالتميز بين جامعات إسبانيا وأوروبا. نتشرف بهذا التكريم الذي سنعتز به مدى الحياة».