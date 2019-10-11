شددت النيابة العامة على أن الطفلة في المملكة العربية السعودية تحظى بعناية فائقة على جميع الأصعدة، وتتمتع بالحماية الجنائية المقررة لها، وتُمنح الأولوية في الرعاية والعناية الحُقوقية.

وبينت النيابة العامة -بمناسبة اليوم الدولي للطفلة- أن نظام حماية الطفل يهدف إلى ما يأتي:

• التأكيد على ما قررته الشريعة الإسلامية والأنظمة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها، والتي تحفظ حقوق الطفلة وتحميها من كل أشكال الإيذاء والإهمال.

• حماية الطفلة من كل أشكال الإيذاء والإهمال ومظاهرهما التي قد تتعرض لها في البيئة المحيطة بها (المنزل أو المدرسة أو الحي أو الأماكن العامة أو دور الرعاية والتربية أو الأسرة البديلة أو المؤسسات الحكومية أو ما في حكمها)، سواء وقع ذلك من شخص له ولاية على الطفلة أو سلطة أو مسؤولية أو له بها علاقة بأي شكل كان أو من غيره.

• ضمان حقوق الطفلة التي تتعرض للإيذاء والإهمال، بتوفير الرعاية اللازمة لها.

• نشر الوعي بحقوق الطفلة وتعريفها بها، وخصوصا ما يرتبط بحمايتها من الإيذاء والإهمال

المادة 2 من نظام حماية الطفل