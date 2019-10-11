تحدث لـ«عكاظ» عدد من مسؤولي الملحقيات الثقافية عن منظومة «سفير2» مؤكدين أنها من الحلول الذكية والأساليب المبتكرة التي من شأنها أن تعزز كفاءة برنامج الابتعاث.

إذ أوضح الملحق الثقافي السعودي في إيطاليا البروفيسور عبدالعزيز الغريب، أن إطلاق منظومة خدمات «سفير2» لخدمة المبتعثين يؤكد الاهتمام والسعي الدائم بالارتقاء بالخدمات المقدّمة للمواطنين المستفيدين بشكل عام والطلاب بشكل خاص، مبينا أنه يشكل إحدى أهم الأولويات التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها، لكي تواكب حركة التطور والتنمية التي تشهدها مملكتنا في المجالات كافة ومنها مجال التعليم، وفق رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

ومن جهته، أوضح الملحق الثقافي السعودي في إيرلندا البروفيسور عبدالله بن محمد الضلعان، أن إطلاق منظومة خدمات «سفير2» يتماشى مع الحلول المبتكرة العصرية وتقديم خدمات عالية الجودة تلبّي الحاجات، مؤكداً أن وزارة التعليم تحرص على تطوير كافة خدماتها بشكل متواصل والعمل بأحدث النظم وأفضلها لخدمة الطلاب والمبتعثين.

وأكد الملحق الثقافي السعودي في اليابان البروفيسور خالد بن عبدالرحمن الفرحان أن تدشين منظومة خدمات «سفير2» لخدمة المبتعثين يؤكد الاهتمام الاستثنائي بهذا القطاع الحيوي المهم ويشكل نقلة نوعية في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمبتعثين، ويستهدف تطوير كل ما له علاقة بطلابنا في الخارج وتسهيل إجراءاتهم واختصار الوقت لهم بأنظمة متطوّرة، بما في ذلك استخدام التقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ورفع مستوى الجودة والحوكمة.

ونوه الملحق الثقافي السعودي في كوريا الجنوبية البروفيسور سامي العبدالوهاب أن منظومة «سفير2» تواكب التطورات التقنية والمعلوماتية الحديثة، وتحظى بمزايا جديدة يستفيد من خلالها المبتعثين في الخارج وتعزز أهداف برنامج الابتعاث، كما أشار إلى أن الوزارة حريصة على الاستمرار في تحسين وتطوير وتجويد الخدمات الإلكترونية المقدمة للمبتعثين.

وذكر الملحق الثقافي السعودي في الهند الدكتور عبدالله بن صالح الشتوي أن منظومة خدمات «سفير2» تأكيد على متابعة أوضاع الطلاب وملامسة مختلف حاجاتهم، والعمل على الاستفادة من التقنيات الحديثة وتبني أفضل الوسائل العصرية وتطويع التكنولوجيا لخدمة المبتعثين.

وأوضح أن هذه خطوة مهمة ونقلة نوعية في نظام «سفير» تساهم بالارتقاء بالأداء وتسريع الإنجاز، وتخفف الضغوط على المبتعث في الخارج، وتجعله يستفيد من كل الخدمات على النحو الأمثل دون أي صعوبات أو عراقيل وبوقت قياسي، مؤكداً أن منظومة «سفير2» إنجاز مبهر ويساعد الملحقية كذلك على تسريع الإجراءات الدراسية للطلاب.

وختم حديثه بالشكر لوزير التعليم على دعمه المتواصل للملحقيات الثقافية واهتمامه بأبنائه الطلاب والمبتعثين.

من جانبه، قال الملحق الثقافي السعودي في الصين الدكتور فهد الشريف إن منظومة خدمات «سفير2» مواصلة لتطوير منظومة الخدمات التعليمية وتحديثها، والتميز في تقديم الخدمات للمبتعثين في الخارج، ويجسد حرص الوزارة في تحقيق نتائج مرجوة بوقت قصير وبجودة عالية، وفق أحدث الأساليب والتكنولوجيات المتقدمة، وسينعكس ذلك إيجابا على المبتعثين وتأدية دورهم في الخارج وتحقيق هدفهم بالتسلح بالعلم والمعرفة من جهة، والتمثيل المشرف للمملكة كسفراء من جهة أخرى.