أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي اليوم (الجمعة) أن على الاتحاد الأوروبي ألا يذعن لتهديدات تركيا بإرسال ملايين اللاجئين السوريين لدول الاتحاد، وطالب أنقرة بوقف عملياتها العسكرية بشمال سورية فورا.

وقال كونتي للصحفيين «الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يقبل هذا الابتزاز. المساعي التركية لاستقبال اللاجئين السوريين لا يمكن أن تصبح أداة ابتزاز من أجل بادرة عسكرية لا يمكننا قبولها ولا بد أن تتوقف فورا».

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد هدد بأنه «سيفتح الأبواب وسيرسل 3.6 مليون لاجئ» إلى أوروبا.