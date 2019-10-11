أفادت وكالة الطاقة الدولية اليوم (الجمعة) بأن أسواق النفط العالمية تعافت سريعا من هجمات على منشأتي نفط في السعودية الشهر الماضي، حتى أنها تواجه فائضا في الإمدادات في العام القادم مع تباطؤ الطلب العالمي.

وقالت وكالة الطاقة إن السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، عززت الإنتاج مجددا بوتيرة سريعة بعد أكبر توقف منفرد للإمدادات العالمية في التاريخ الحديث.

وقالت الوكالة التي مقرها باريس في تقرير شهري في قسم بعنوان «العمل كالمعتاد» إن «أسواق النفط في سبتمبر صمدت في مواجهة حالة نموذجية لتعطل واسع النطاق للإمدادات».