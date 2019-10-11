أعلن قاض في جنوب أفريقيا اليوم (الجمعة) أن الرئيس السابق للبلاد جاكوب زوما سيحاكم بتهمة الفساد في إطار قضية أسلحة قديمة، بعد رفض محكمة التخلي عن الملاحقات ضده.

وقال القاضي في المحكمة العليا في بيترماريتسبورغ ويلي سيريتي إن «طلب إسقاط الملاحقات تم رفضه».

وبذلك ستبدأ محاكمة الرئيس السابق الثلاثاء في هذه المدينة الواقعة في شرق دولة جنوب أفريقيا.

ويشتبه بأن زوما (76 عاما) تلقى رشاوى لعقد تسلح بقيمة 4 مليارات يورو منح في 1999. وكان زوما حينذاك «وزيرا» في الإقليم ثم نائبا لرئيس البلاد.

ودفع زوما المتورط في عدد من قضايا الفساد إلى الاستقالة في منتصف فبراير بعد مواجهة طويلة مع حزبه الحاكم المؤتمر الوطني الأفريقي، وسيريل رامابوزا الذي تولى الرئاسة خلفا له ووعد بالقضاء على الفساد.