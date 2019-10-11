فقدت منذ أمس (الخميس) طائرة شحن تؤمن الجانب اللوجستي في رحلة لرئيس الكونغو الديموقراطية فيليكس تشيسيكيدي في شرق البلاد، بحسب بيان لهيئة الطيران المدني.

وقال جان مبونغا مدير عام الهيئة في البيان إنّ «طائرة شحن من نوع أنتونوف 72 (كان) يسيرها سلاح الجو في الكونغو الديموقراطية (الخميس) وتؤمن الجوانب اللوجستية للرئاسة» وعلى ومتنها «أربعة من أفراد الطاقم واربعة ركاب مدنيين وعسكريين (...) فقدت الاتصال ببرج المراقبة (...) بعد 59 دقيقة من اقلاعها» من غوما.

وعاد الرئيس تشيسيكيدي مساء (الخميس) إلى كينشاسا بعد رحلة أربعة أيام في شرق البلاد.

وأوضح مبونغا أنّ الطائرة كانت «تتمتع بقدرة على التحليق لست ساعات، وكان يُتوقع هبوطها في كينشاسا عند الساعة 16:43 (بالتوقيت العالمي). ومنذ فقدان الاتصال بها (...) لم تقدّم أي معلومة عن موقعها».

وأشار إلى أنّ «كل الترتيبات اللازمة جارية لإطلاق عمليات البحث في أسرع وقت ممكن».

وتسجّل باستمرار حوادث لطائرات من طراز انتونوف في جمهورية الكونغو الديموقراطية، وسط وقوع خسائر بشرية كبيرة في بعض الأحيان.

وفي سبتمبر 2017، أسفر سقوط طائرة أنتونوف تتبع للجيش عن مقتل 12 شخصاً بعد الإقلاع من مطار كينشاسا.

ويعدّ حادث سقوط طائرة من الطراز نفسه في يناير 1996 الأكثر دموية حين اضطرب إقلاع طائرة بسبب زيادة الحمولة وسقطت فوق سوق في كينشاسا، ما أسفر عن مقتل نحو 350 شخصا.