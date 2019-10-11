فاز رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد اليوم (الجمعة) بجائزة نوبل للسلام لعام 2019 لجهوده من أجل إقرار السلام مع إريتريا.

واستعادت إثيوبيا وإريتريا العلاقات في يوليو تموز 2018 بعد سنوات من العداء وبعد حرب حدودية استمرت من عام 1998 إلى عام 2000.

وقالت رئيسة لجنة نوبل للسلام النروجية، بيريت رايس أندرسن إن الجائزة منحت لأبي تقديرا «لجهوده من أجل التوصل إلى السلام وخدمة التعاون الدولي، وخصوصا لمبادرته الحاسمة التي هدفت إلى تسوية النزاع الحدودي مع إريتريا».

وأكدت إثيوبيا أنها «فخورة كأمة» بجائزة نوبل للسلام التي منحت لرئيس الوزراء أبي أحمد، حسبما ورد في تغريدة لمكتب رئيس حكومة ثاني بلد في عدد السكان في أفريقيا.

وكتب مكتب أبيي على «تويتر»: «نحن فخورون كأمة». ونشر بيانا على الموقع نفسه يعتبر أن هذه الجائزة تشكل «اعترافا» بعمل رئيس الوزراء من أجل «الوحدة والتعاون والتعايش».

وقيمة الجائزة 9 ملايين كرونة سويدية أي ما يساوي نحو 900 ألف دولار، وسيكون تقديمها في أوسلو في العاشر من ديسمبر.