أعلنت ​الملحقية الثقافية في جمهورية سنغافورة توفر فرص للدراسة وذلك للمرشحين من قبل وكالة وزارة التعليم للابتعاث.



وأوضحت الملحقية أن الفرص الدراسية جاءت موزعة على عدد من التخصصات والجامعات في سنغافورة، مبينة تفصيل ذلك من خلال الرابط الإلكتروني https://t.co/99qkQNgUVJ?amp=1، وذلك وفق الآتي:





أولاً: التخصصات الإدارية والتجارية والمالية

• درجة «البكالوريوس» من جامعة سنغافورة للإدارة (SMU)، في تخصصات: محاسبة، إدارة الأعمال، اقتصاد.

• درجة «الماجستير​» من جامعة نانينغ للتكنولوجيا (NTU)، في تخصصات: ​الإدارة العامة، ​الاقتصاد التطبيقي، ​ريادة الأعمال التقنية والإبداع.







ثانياً: تخصصات العلوم الإنسانية:

• درجة «البكالوريوس» من جامعة سنغافورة للإدارة، في تخصص «​علوم اجتماعية».

• درجة «الماجستير​» من جامعة سنغافورة للإدارة، في تخصص القانون.





ثالثاً: التخصصات العلمية والهندسية والحاسب الآلي:

• درجة «البكالوريوس»، من جامعة سنغافورة للإدارة، في تخصص نظم معلومات.

• درجة «الماجستير» من المعهد الألماني للعلوم والتكنولوجيا، و(جامعة تي. يو. إم بآسيا)، وذلك في تخصصات: هندسة الطيران، الكيمياء الصناعية تصميم الدائرة الإلكترونية المتكاملة، الإلكترونيات الخضراء، السكك الحديدية والنقل واللوجستيات.

• درجة «الدكتوراه»، من جامعة سنغافورة الوطنية، في تخصص الهندسة.





رابعاً: التخصصات الصحية:

• درجتا «الماجستير»، و«الدكتوراه»، من جامعة سنغافورة الوطنية، في تخصص التمريض (بالبحث).

• الزمالة لمدة سنة، في جامعة سنغافورة الوطنية، في التخصصات الدقيقة في الأشعة التشخيصية:

Diagnostic Imaging Sub-specialties:

Body Imaging / Breast Imaging / General Radiology / Interventional Radiology / Musculoskeletal Imaging / Neuroradiology / Nuclear Medicine

• الزمالة لمدة سنة في المستشفيات والمراكز المعتمدة التابعة لمجموعة «SingHealth» في تخصص جراحة الثدي، والتخصصات الدقيقة في الجراحة (مثل جراحة القولون).





وكشفت الملحقية استعدادها لمساعدة المرشحين للابتعاث من قبل وكالة الوزارة للابتعاث أو الجامعات الحكومية في عملية الحصول على قبول أكاديمي، مشيرة إلى أن فرص القبول متاحة للمرشحين المستوفين لشروط القبول (مستوى اللغة الإنجليزية واختبار معياري للدراسات العليا GMAT / GRE لبعض البرامج) بالمفاضلة.

وأضافت أنه في حالة الحاجة إلى معلومات كاملة لأي برنامج، يتم التواصل مع الملحقية وتحديد البرامج المطلوبة ليتم تزويد الجهة بالمعلومات الكاملة عنها (شروط القبول، موعد التقديم وبداية الدراسة، مواصفات البرنامج، الرسوم الدراسية).

وتابعت: بالنسبة للمرشحين الذين لم يستوفوا شرط اللغة والاختبار المعياري، سيتم إيجاد قبول لهم لدراسة برامج اللغة والبرامج التأهيلية لدى المعاهد الموصى بها من قبل الملحقية.

وأشارت إلى أن الوثائق المطلوبة للترشيح هي: الهوية الوطنية، جواز السفر، السيرة الذاتية، الوثائق الأكاديمية (الشهادات وكشوف الدرجات)، خطاب من المرشح يوضح فيه الغرض من الدراسة والرؤية والطموحات الشخصية، التوصيات الأكاديمية/المهنية/شهادات الخبرة.

ورحبت الملحقية بطلبات الحصول على قبول في تخصصات غير مدرجة في القائمة ليتم التباحث عن الفرص مع الجامعات السنغافورية، وكذلك بطلبات المساعدة من الطلاب الراغبين في الدراسة على حسابهم الخاص، مبينة أنه عند وجود استفسارات أكاديمية يتم التواصل على البريد الإلكتروني: appliccations2@moe.gov.sa.