أجرى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل اتصالًا هاتفيًا برئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل وبعثة المنتخب السعودي الأول، بعد فوزه على نظيره السنغافوري بثلاثة أهداف نظيفة ، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.وقدّم الأمير عبدالعزيز الفيصل خلال الاتصال تهنئته للجهازين الفني والإداري واللاعبين على المستوى والنتيجة التي حققها المنتخب في المباراة والحصول على النقاط الثلاث وتصدره للمجموعة، متمنياً أن يواصل اللاعبون جهودهم وتقديم مستوياتهم المميزة في القادم من مباريات بداية باللقاء القادم أمام المنتخب الفلسطيني الذي سيقام يوم الثلاثاء القادم في رام الله الفلسطينية، والظهور بالصورة المشرفة والعودة بنتيجة إيجابية.