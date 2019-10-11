سلم المستشار في الديوان الملكي رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور أحمد العيسى، مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل، شهادة الاعتماد المؤسسي للجامعة، خلال فعاليات ملتقى الجودة الثالث في التعليم العالي، الذي نظمته الهيئة أمس (الخميس) في الرياض.وأكد الدكتور العيسى أهمية الاعتماد المؤسسي في تحقيق الجودة، لافتاً إلى أن الاعتماد المؤسسي للجامعات يعني أنها حققت شروط الجودة في ما يتعلق بمستوى المعايير والأداء داخل الأقسام العلمية.وشدد على ضرورة استمرار الجودة التي يتم تقييمها من خلال الممارسة الأكاديمية من قبل أعضاء هيئة التدريس وتقويم الطلاب، ومستوى المناهج، معربا عن سعادته بتحقيق جامعة أم القرى الاعتماد المؤسسي، ولم يتبق أمامها سوى استكمال الاعتماد البرامجي لبعض تخصصاتها الأكاديمية.