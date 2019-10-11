بحث الأمين العام لوقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية لؤي بن همام طرابزوني، سُبل التعاون المثمر والبنَّاء بين أمانة الوقف ومحافظتي بحرة، والجموم، وذلك من خلال تحديد مواقع لتثبيت العلامات الكبيرة لأراضي الوقف بالمحافظتين، ومناقشة منع التعدي عليها، وفرص استثمارها.جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها طرابزوني، وفريق العمل المصاحب أمس (الخميس)، لمكتبي محافظ بحرة خالد بن حمود البقمي، ومحافظ الجموم عمران بن حسن الزهراني.وأعرب الأمين العام للوقف عن شكره لمحافظَي بحرة، والجموم، على الدعم والتعاون في تثبيت العلامات لحدود الوقف، وتقديمهم التسهيلات اللازمة، في إطار تنفيذ الأهداف الإستراتيجية لأمانة الوقف التي ترمي لبناء الإنسان وتنمية المكان ومواكبة رؤية المملكة 2030، والاستثمار الأفضل لأراضي الوقف لضمان تطويرها وتنميتها، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجاباً في سبيل تنمية وتطوير المحافظات التي تمر بها حدود أراضي الوقف.