واسى الأمير أحمد بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وأمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، ومحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، والأمير خالد بن طلال، ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان، آل الطاسان، في فقيدهم عضو مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر إبراهيم بن عبدالرحمن الطاسان الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى في ألمانيا وصلي عليه بالمسجد الحرام، ودفن في مقبرة المعلاة.كما تقدم المعزين الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد، والأمير عمرو محمد الفيصل، والأمير سعود بن عبدالله بن منصور بن جلوي، والأمير تركي بن عبدالله بن محمد، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، والأمير فيصل بن مقرن، والأمير سلمان بن سلطان، والأمير بندر بن سلمان، وسفير المملكة في البحرين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن بندر بن سلطان، ورئيس الطيران المدني بالكويت الشيخ سلمان صباح السالم الصباح ، وعدد من المسؤولين والأعيان.الفقيد شقيق محمد الطاسان، عبدالله ويوسف (رحمهما الله)، ووالد راكان وريان. يذكر أن اليوم (الجمعة) ثاني أيام العزاء في منزل الفقيد بحي المرجان، خلف البنك الأهلي.