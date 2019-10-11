ناقشت اللجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان القوات المسلحة في دول مجلس التعاون، خلال اجتماع الدورة الـ16، أمس (الخميس) بمدينة مسقط في سلطنة عمان، القرارات والتوصيات التي تساهم في تسريع وتيرة التكامل الدفاعي بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون وخاصة بعد تفعيل القيادة العسكرية الموحدة، بحضور رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي والوفد المرافق له، ومشاركة قائد القيادة العسكرية الموحدة، والأمين العام المساعد للشؤون العسكرية بالأمانة العامة لمجلس التعاون اللواء الركن أحمد آل علي.وقال رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بسلطنة عمان، رئيس الاجتماع، الفريق الركن أحمد النبهاني، إن هذه الاجتماعات تعمل دائما على تقوية أواصر التعاون العسكري المشترك بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون، معربا عن شكره لجميع المشاركين في هذا الاجتماع، وناقلا للحضور تحيات الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بدر البوسعيدي.