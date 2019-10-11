طالبت إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت الاتحاد السعودي لكرة القدم عموماً ولجنة الحكام خصوصاً، برفع مستوى الأداء التحكيمي، وتطبيق تقنية الـ(VAR) على جميع الأندية بمستوى واحدٍ، مع تحسينها وإظهار لقطات فيديو واضحة بكاميرات خاصة بهذه التقنية للحكام والمشجعين والمشاهدين على صعيد واحدٍ كما هو مطبق في البطولات العالمية، جاء ذلك في بيان أصدرته الإدارة النصراوية عبر موقع النادي الرسمي «تويتر»، وأبدت الإدارة النصراوية استغرابها من الحوار الدائر بين رئيس اتحاد الكرة ياسر المسحل، ورئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم الإسباني فيرنارد تريساكو، ودفاعهما عن الأداء الضعيف لتقنية الفيديو في عدد من المباريات هذا الموسم، وأكدت الإدارة النصراوية خلال بيانها أن الفريق تضرر في 4 مباريات منذ بداية الدوري بعدد من القرارات التحكيمية، وذكرت تفاصيل بعض هذه الحالات الجدلية التي كلفت الفريق النصراوي خسارة النقاط.(النصر× ضمك)