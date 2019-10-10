تسلم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل جائزة القادة تحت 40 عاما لعام 2019 على مستوى العالم من منصة قادة الرياضة «ليدرز» في لندن أمس، وسط حضور عدد كبير من الشخصيات العالمية والدولية في كافة المجالات. وجاء حصول سموه على هذه الجائزة نظير دوره الفعال في صناعة الرياضة السعودية ودوره الكبير والقيادي في رسم خريطة طريق المستقبل لرياضة المملكة وتأثيرها على المستويات الدولية والقارية والإقليمية. وتخضع هذه الجائزة للعديد من المعايير، يأتي في مقدمتها التميز الرياضي والأداء الإداري، ويتم اختيار الفائزين على مستوى العالم بشكل سنوي.