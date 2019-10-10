لقي لص «منحوس» مصرعه، أثناء محاولته زرع قنبلة يدوية في صراف آلي لسرقته في مدينة تشيربوفتس الروسية. ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أظهرت كاميرات المراقبة السارق (37 عاماً)، يرتدي سترة وغطاء رأس، ويزرع قنبلة لتفجير فتحة الصراف، وسرقة النقود، وبعد لحظات انفجرت العبوة، فيما أكدت الشرطة أن الرجل مجهول الهوية قُتل على الفور بعدما أصابت قوة الانفجار رأسه فهشمته وأردته، بينما لم تتعرض آلة الصراف لأي أضرار، مشيرة إلى أنها لم تفقد أية أموال، ويبحث محققو الشرطة عن شريك آخر في عملية السرقة الفاشلة، نجا بنفسه هرباً قبل الانفجار بثوانٍ.