كشفت وسائل إعلام إندونيسية تعرض وزير التنسيق للشؤون السياسية والقانونية والأمنية ويرانتو، لهجوم بأداة حادة (سكين)، نقل على إثره للمستشفى. وذكرت صحيفة «جاكرتا بوست»، أن مجهولاً هاجم الوزير، أثناء زيارته الخميس، محافظة «بانتن» غربي البلاد. ولفتت إلى أن صوراً ومقاطع فيديو تداولتها وسائل إعلام، تظهر أن المهاجم طعن ويرانتو، بعد خروجه من سيارته، مضيفة أنه نقل على الفور إلى المستشفى العام بالمنطقة بينما لم يتضح بعد الوضع الصحي للوزير. بدوره، قال المتحدث باسم الشرطة الإندونيسية اللواء ديدي براسيتيو: «نعمل للحصول على معلومات مؤكدة، لكن من خلال الصور يمكن القول إن قائد الشرطة المحلي قد تم طعنه في الظهر بالفعل». ويشغل ويرانتو (72 عاما) منصب وزير في حكومة الرئيس جوكو ويدودو، فيما أثار تعيينه انتقادات حقوقية، لتورطه بصفته قائداً للقوات المسلحة، في أحداث عنف دامية في جمهورية «تيمور الشرقية» قبل أن تستقل عن إندونيسيا عام 1999.