أصبح بإمكان مرضى السكري الاستغناء عن حقن الأنسولين، بعدما توصلت أبحاث بريطانية حديثة إلى كبسولات يؤكد مبتكروها أنها ستصمد في الجهاز الهضمي بعض الوقت، وحين تصل إلى الأمعاء الدقيقة تنقسم إلى تذوب في الحائط المعوي وتطلق الدواء في مجرى الدم. ووفق صحيفة «إندبندنت» البريطانية، نجحت التجارب الأولية على الحيوانات، فيما وجد الباحثون أن الكبسولة التي تحوي نفس كمية أنسولين الحقن قادرة على توصيله إلى مجرى الدم بسرعة فائقة. وقال كبير الباحثين وأخصائي أمراض الجهاز الهضمي في معهد ماساتشوستس البريطاني للتكنولوجيا الدكتور جيوفاني ترافيرسو: «الدافع وراء هذه التجارب، أن المرضى يفضلون الأدوية التي تعطى عبر الفم». ووجد الباحثون في التجارب المبدئية أن كبسولات جرعات الأنسولين عملت بشكل فعال، وخفضت السكر في الدم على الفور. وفي بيان صحفي أكد ترافيرسو أن الباحثين يعكفون حالياً على إتمام التجارب للحصول على كميات من هذه الكبسولات لاستخدامها مع مرضى السكري الآدميين.