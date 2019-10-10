حصدت شركة المراعي جائزة أفضل برنامج صكوك دولية لعام 2019 ضمن جوائز التمويل الإسلامي العالمية (جيفا) في حفل أقيم بهذه المناسبة في كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وكانت المراعي قد أطلقت أول إصدار دولي لها من الصكوك في فبراير الماضي، إذ حقق طلبًا تجاوز 10 أضعاف قيمة الصكوك، التي بلغت 500 مليون دولا أمريكي، وهو أعلى طلب شراء تلقته شركة سعودية.

وتعد صكوك المراعي الأولى المقومة بالدولار الأمريكي من قبل شركة أغذية ومشروبات في دول مجلس التعاون الخليجي، كما تعد أول إصدار دولي بتقييم ائتماني عالٍ من قبل شركة سعودية.

وتعد جوائز التمويل الإسلامي العالمية واحدة من الجوائز المرموقة في مجال الخدمات المصرفية والتمويل الإسلامي، وقد أسستها حكومة ماليزيا في عام 2017 بهدف تشجيع الكيانات المالية الإسلامية عالميًا.