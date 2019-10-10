كشف ركن «أبشر» في جناح وزارة الداخلية بمعرض جيتكس بدبي، بلوغ عدد الخدمات التي يقدمها نظام «أبشر» الإلكتروني 180 خدمة حتى 2019 بعد أن بدأ بخدمة وحيدة في 2005.

ونظام «أبشر» أطلقته وزارة الداخلية لإتاحة إجراء المعاملات الخاصة بالمواطنين والمقيمين دون الحاجة إلى مراجعة الإدارات الحكومية.

ويربط «أبشر» بين جميع القطاعات الحكومية إلكترونيا، ويخدم التطبيق 13 مليوناً و500 ألف مشترك نشط ويقدم 180 خدمة إلكترونية مجانا على مدار 24 ساعة كان آخرها انضمامًا للنظام خدمة «فرجت» التي أطلقتها وزارة الداخلية في 29 مايو، وتتيح عبر «أبشر» الفرصة للمواطنين السعوديين المساهمة في الإفراج عن المسجونين بقضايا مالية غير جنائية، من خلال التطوع بتحويل مبلغ مالي إلى الجهات المعنية بشكل إلكتروني، فيما سيشهد النظام قريبا انضمام خدمتي نقل الملكية للأفراد وتسجيل المواليد.

وهدفت وزارة الداخلية من نظام «أبشر» إلى السرعة في الأداء وتحسين الخدمات، وتقليل أعداد المراجعين في الدوائر الحكومية، والربط الإلكتروني بين جميع القطاعات الحكومية التي بلغ عددها 26 جهة، كما يهدف إلى الحد من حالات التزييف والتزوير، وتوفير المجهود والوقت للمواطنين والمقيمين.