أطلق متجر «ماي ستور» الطلب المسبق لجهاز سامسونج جالكسي فولد الجديد بشكل حصري أونلاين في المملكة العربية السعودية.

ويتوفر جهاز سامسونج الجديد بسعة 512 جيجابايت باللونين الأسود والفضي، كما يتميز جالكسي فولد بكونه أول هاتف ذكي بشاشة Flex اللامتناهية والقابلة للطي بحجم 7.3 بوصة، التي تقوم على طبقات مترابطة من مادة البوليمر المبتكرة، لتكون 50% أنحف من شاشات Galaxy الأخرى.

كما تحتوي علبة الجهاز بشكل خاص على سماعات Galaxy Buds اللاسلكية، مع غطاء خاص لحماية الهاتف وبطاقة العناية بالشاشة.

وينطلق جهاز سامسونج جالكسي فولد بشكل رسمي في المملكة العربية السعودية بتاريخ 13 أكتوبر.

يذكر أن ماي ستور (myStore.com.sa) هو متجر إلكتروني يوفر تجربة تسوق فريدة وسهلة مع كونه منصة إلكترونيه توفر أحدث الأجهزة الذكية والإكسسوارات في معظم مناطق المملكة بخدمة توصيل سريعة خلال 24 ساعة، مع إمكانية شراء بطاقات الشحن بشكل فوري.

ويقدم متجر ماي ستور تجربة تسوق آمنة مع إمكانية الدفع عبر الإنترنت بطرق عدة تشمل البطاقة الائتمانية، بطاقة مدى، نقاط قطاف وSTC Pay، مع توفير خيار الدفع عند الاستلام.

ويعد موقع «ماي ستور» الإلكتروني السباق في توفير أجهزة الهواتف الذكية بتقنية الجيل الخامس من هواوي وZTE وموزع معتمد لكل من سامسونج وأبل وسوني وأنكر وغيرها من العلامات التجارية الشهيرة في مجال التكنولوجيا.

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