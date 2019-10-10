ذكر تقرير أمس أن السعودية ماضية بخطى راسخة في الطريق لبلوغ سوق للترفيه يصل حجمها إلى 1.4 مليار دولار بحلول العام 2030. وأضاف التقرير الذي أصدرته شركة متخصصة في أبحاث الأسواق أن عائدات خدمات الترفيه ومناسباته وعروضه يتوقع أن تحقق نمواً سنوياً بنسبة 17.66% خلال الفترة 2018-2030. وأكد أن الشركات العاملة في إنشاء المرافق الترفيهية ترى أن السوق السعودية تنمو عاماً بعد عام، بسبب رغبة السعوديين في حدائق الترفيه، خصوصاً في الرياض، حيث يجري إنشاء مشروع القدية، وحديقة الملك سلمان، والرياض الخضراء، وفنون الرياض.