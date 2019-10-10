قررت شركة طيران أمريكية، طرد طيار ومساعدته من العمل، بسبب الإساءة إلى سمعة الشركة بعد تسريب فيديو صادم حدث بينهما على متن الطائرة أثناء التوقف في مطار دنفر الدولي بولاية كولورادو، قُبيل صعود الركاب.وحسب قناة «أيه بي سي نيوز» الإخبارية، حدثت الواقعة 14 سبتمبر الماضي، عقب هبوط الطائرة بمطار دنفر، وسجلتها كاميرات المراقبة في نهاية الممر الذي يقود الركاب إلى باب الطائرة.وفي الفيديو الذي بثه منتدى «فلاير توك» المتخصص في أخبار وقضايا الطيران، يظهر الطيار وليام توماس (36 عاماً)، وهو يتبادل الضرب واللكمات مع مساعدته ماريسا سبورار (29 عاماً)، على باب الطائرة.ويكشف الفيديو لحظة توجه سبورار نحو الطيار، وصفعه على وجهه، ما دفع توماس إلى ضربها في بطنها، وتوجيه لكمة لها في الوجه وأخرى على جانب الرأس، وبعدها غادرت سبورار المكان واتصلت تطلب الشرطة.وألقت الشرطة القبض على الطيار ومساعدته، وأجلت الشركة الرحلة إلى اليوم التالي.وكشفت التحقيقات عن قصة حب حدثت بين الطيار ومساعدته، انتهت بالشجار بينهما.