أطلقت وزارة الثقافة، برنامج تطوير المواهب لتنمية قطاع الأفلام ضمن برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، متضمناً دورات تدريبية وورش عمل قصيرة المدى في جميع تخصصات صناعة الأفلام بالتعاون مع أهم الجامعات والمؤسسات العلمية في العالم، ضمن خطة وزارة الثقافة لدعم التجربة السينمائية السعودية، وتوفير موارد معرفية وإثرائية تسهم في رفع جودة وتحسين بيئة صناعة الأفلام بشكل مستمر.وفتحت الوزارة باب التسجيل أمام المواهب السينمائية الشابة الراغبة في المشاركة من خلال المنصة الإلكترونية ‏‏‏https:/‏‏‏/‏‏‏engage.moc.gov.sa/‏‏‏film-talent، وفترة التسجيل اعتبارا من أمس (الأربعاء) حتى الإثنين القادم، بالنسبة للبرنامجين المنفذين في بريطانيا، فيما ستبدأ فترة التسجيل للبرنامج المقام في الرياض من 20 أكتوبر إلى 20 نوفمبر 2019، وستحدد أسماء المشاركين وفق الشروط والأحكام الموجودة في المنصة الإلكترونية.وتشتمل المرحلة الأولى على 3 برامج تدريبية، الأول في «صناعة الأفلام» بالتعاون مع المعهد البريطاني لصناعة الأفلام في بريطانيا لمدة أسبوعين من 27 أكتوبر إلى 11 نوفمبر القادم لـ12 طالبا وطالبة، والثاني يهتم بمهارات «صناعة الأفلام تحت خط الإنتاج» بالتعاون مع المعهد البريطاني لصناعة الأفلام واستوديو باين وود، على مدى أسبوعين من 27 أكتوبر إلى 11 نوفمبر لـ20 طالبا وطالبة، أما البرنامج التدريبي الثالث فهو برنامج مهارات «التمثيل الاحترافي» بالتعاون مع مدرسة الفنون السينمائية في جامعة جنوب كاليفورنيا، لمدة أسبوعين من 8 إلى 19 ديسمبر القادم لـ14-16طالبا وطالبة.