نظم النادي الأدبي الثقافي بجدة، ورشة نغم الحرف «طباعة» قدمتها الفنانة عبير جراش وشارك فيها مجموعة من الفنانين والفنانات وهم؛ نوف الجحدلي، حنان أمين، فاطمة العسبلي، عبدالله بايعشوت، غيداء القحطاني، مرام الغامدي، صفاء علوي، أمينة شيخ، هناء علي، عبدالرحمن العيدروس، هاجر الحجوري، حسين بحول، ميساء مصطفى، نزيهة طاشكندي، مها مشرف، آمنة علي، حصة المحمد، عبير المصباحي.وأعربت عبير الجراش عن سعادتها بتقديم الورشة ضمن فعاليات منتدى الفنون البصرية في النادي، مشيرة إلى تنوع أساليب الفنانين والفنانات، وبروز أعمال مميزة تدل على تمكن المشاركين وإبداعهم.