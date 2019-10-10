افتتح مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل، منظومة معامل التصميم والتصنيع والنمذجة بمعهد الإبداع وريادة الأعمال، بحضور وكيل الجامعة للتطوير وريادة الأعمال الدكتور هاني غازي، وعميد معهد الإبداع وريادة الأعمال الدكتور المهندس موفق عريجة.وتحتوي المنظومة على معمل أساسي مركزي ومعمل متنقل آخر بين فروع الجامعة، حتى يكون حلقة وصل بين المنظومة والمجتمع الجامعي، بغرض زيادة الوعي بالنمذجة والتصنيع. وتهدف المنظومة إلى رفع مستوى المعرفة والمهارة لدى الطالب من خلال إقامة ما لا يقل عن 40 برنامجا ودورة تدريبية خلال العام، ورفع عدد الطلاب المشاركين إلى 800 طالب، إضافةً إلى تقديم مستوى احترافي من التأهيل والتدريب في مجالات حديثة ومتنوعة تثري مجالات الابتكار وريادة الأعمال في الجامعة.وأوضح وكيل الجامعة للتطوير وريادة الأعمال الدكتور هاني غازي، أن المعملين باكورة معامل التصنيع والنمذجة المكونة من خمسة معامل سيتم إنشاؤها لاحقاً، ليتمكن طلاب الجامعة من الابتكار والتصنيع والنمذجة، ويترجموا شغفهم الابتكاري وخيالهم الإبداعي إلى حقيقة وواقعٍ ملموس بأحدث التقنيات والمعامل.