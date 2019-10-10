علمت «عكاظ» أن ائتلاف الراجحي والعراب، سينهي أعمال المسار الجديد لقطار الحرمين قريباً، لاستئناف الرحلات بين جدة ومكة دون الحاجة لدخول القطار إلى محطة السليمانية مؤقتاً.وقالت مصادر لـ«عكاظ» إن المسار سيكون بطول 1.5 كلم، إذ تم تنفيذ الأعمال المدنية للبنية التحتية، وعمل الحماية الكاملة للمسار من أجل السلامة العامة، فيما يتواصل العمل على مدار الساعة لمدة أسبوع، قبل أن يتولى الإسبان تمديد القضبان وتثبيتها على المخدات إلى جانب عمل الفحص والشبكة الكهربائية للقطار، ليتم استئناف الرحلات في نوفمبر القادم، مبينة أن المسار ربما يُبقى عليه احتياطيا للطوارئ بعد انتهاء أعمال صيانة محطة السليمانية.وكان ائتلاف الرجحي والعراب، نفذ مسار قطار الحرمين والأعمال المدنية والبنية التحتية للمسار من مكة المكرمة للمدينة المنورة بطول 450 كلم تتخللها جسور وأنفاق للقطار، وعبارات للمياه، وأخرى للإبل.ويتابع وزير النقل رئيس مجلس شركة الخطوط الحديدية (سار) الدكتور نبيل العامودي الأعمال في المسار الجديد.