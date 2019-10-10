كشف مستشار وزير الإسكان المشرف على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع الأمير سعود بن طلال بن بدر تمكين الشباب من تملك مسكنهم الأول عن طريق «الاستحقاق الفوري»، إذ يستطيع المواطن الشاب معرفة حالته من الاستحقاق والتقديم على الخيارات المتاحة خلال 10 دقائق فقط، وآلية الربط بين الجهات ذات العلاقة للتأكد من ملاءة المستفيد المالية وعدم تملكه منزلا سابقا.جاء ذلك خلال مشاركة عدد من مسؤولي وزارة الإسكان، أمس، في بعض جلسات أعمال المنتدى العربي الوزاري الـ3 للإسكان والتنمية الحضرية، المقام حاليا في دبي، تحت رعاية نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي تُنظمه وزارة تطوير البنية التحتية الإماراتية، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، بالتعاون مع جامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة.من جهته، أشار وكيل وزارة الإسكان للأراضي والشؤون الفنية الدكتور حسن الحازمي في جلسة حوارية عن تطبيق مفهوم جودة الحياة في المشاريع الإسكانية، إلى تجربة الوزارة في طرق خفض تكاليف البناء على المواطنين، وتحقيق الاستدامة المالية من خلال تأجير المناطق المشتركة، وتفعيل برنامج اتحاد الملاك وأثر ذلك على تحسين بيئة المسكن.وفي سياق متصل، استعرض الجانبان السعودي والإماراتي سبل التعاون للاستفادة من التجربة السعودية في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لبناء وحدات سكنية للمواطنين ضمن المشاريع والأراضي الحكومية، خصوصاً أنها تجربة غير مفعَّلة في الإمارات، إذ لا يتم إشراك القطاع الخاص في توفير مساكن للمواطنين الإماراتيين، واتفق الجانبان على تبادل الخبرات والتجارب عن طريق مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي.كما استعرض كل من وكيل وزارة الإسكان للأراضي والشؤون الفنية الدكتور حسن الحازمي والمشرف العام على إدارة الشؤون القانونية بالوزارة إبراهيم الغيهب، بالتعاون مع الإدارة الإستراتيجية لبرنامج الشيخ زايد، تجربة الوزارة في الشراكة مع القطاع الخاص ومتابعة تنفيذ المشاريع وتجهيز البنية التحتية، متطرقين إلى آليات مبادرة تحفيز تقنية البناء وطرق اعتمادها في كود البناء السعودي لتوفير المساكن والتشريعات المنظمة بين المصنعين والمطورين، علاوة على استعراض نموذج الأراضي المجانية وقروض التمويل الذاتي المدعومة، وبرنامج اتحاد الملاك، وبرنامج «إيجار» والعقود الموحدة وكيفية التقاضي وصيانة العلاقة بين أطراف العملية العقارية.