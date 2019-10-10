إدانت الحكومة الأردنية اليوم (الأربعاء) الهجوم العسكري الذي تشنّه تركيا على مناطق بشمال شرق سورية، موكدة رفضها أي انتقاص من سيادة سورية ويهدد وحدتها. وطالب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، تركيا بوقف هجومها على الجمهورية العربية السورية فورا، وحل جميع القضايا عبر الحوار وفِي إطار الشرعية الدولية. وأضاف الوزير الأردني الذي سيرأس والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغاريني في برشلونة غداً (الخميس) الدورة الرابعة للمنتدى المتوسطي التي ستكون الأزمة السورية على أجندتها «نؤكد أن حل الأزمة السورية سياسياً بما يحفظ وحدة سورية وتماسكها وحقوق مواطنيها ويخلصها من الإرهاب وخطره هو سبيل تحقيق الأمن لسورية وجوارها».