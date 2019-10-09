أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون عن توقيعها عقداً مع الإعلامية السعودية لجين عمران لتنضم للوجوه الجماهيرية على شاشة قناة SBC، مع انطلاقة الدورة البرامجية الجديدة، الأحد الموافق 13 أكتوبر الجاري.وستقدم لجين عمران على قناة SBC برنامجاً أسبوعياً يعنى بالشأن الأسري بحيث يستمد محتواه من واقع الأسرة السعودية بكافة مكوناتها، مستهدفاً تقديم ساعة تلفزيونية مسائية ثرية بمحتوى يلبي تطلع الشريحة المستهدفة في ذلك بما يتضمن التماس مع واقع الأسرة السعودية ومفارقاتها في أحلامها وطموحاتها وبما يشمل اتجاهات الأنسنة والجماليات التي تزخر بها العائلة السعودية، في إطار يشكِّل منصة تفاعلية مميزة تضاف لمعطيات شاشة SBC بإطلالتها الجديدة التي تراهن على الوفاء بتطلعات المتلقي السعودي.وتعد لجين عمران، المعروفة بمهنيتها الإعلامية وحرصها على الالتقاء الدائم بجمهورها واحدة من الشخصيات السعودية الأبرز في وضع البصمة على خارطة الإعلام عربياً من خلال تقديم العديد من البرامج التلفزيونية التي لاقت نجاحات واسعة جماهيرياً بامتداد بوصلة المشاهدة العربية.