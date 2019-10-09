قتل شخصان على الأقل اليوم (الأربعاء) بهجوم في وسط مدينة هاله الألمانية، استهدف كنيساً تزامناً مع يوم الغفران،ابرز المناسبات اليهودية، ثم مطعماً تركيا، في حين لا يزال المهاجمون فارين. وحاول المهاجمون ظهر اليوم دخول الكنيس الواقع في حي بولوس حيث كان «بين 70 و80 شخصاً» مجتمعين للاحتفال بيوم الغفران (كيبور) لدى اليهود، حسب ما قال رئيس الطائفة اليهودية في المدينة ماكس بريفوروتسكي لصحيفة شبيغل، موضحاً أن الجناة لم يتمكنوا من اقتحام باب الكنيس. كما قام المهاجمون باطلاق النار وسط الشارع وعلى مطعم تركي، حسبما أفاد شهود قالوا إنهم شاهدوا جثة على الأرض فوقها غطاء أزرق اللون قرب الكنيس في حي بولوس. من جهتها، قالت الشرطة الألمانية عبر تويتر «قتل شخصان في هاله حسب المعلومات الأولية، وقد سجل إطلاق عيارات نارية عدة، إلا أن منفذي الهجوم تمكنوا من الفرار على متن سيارة».