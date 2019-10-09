أعلنت مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجلس الشباب العربي للتنمية المُتكاملة الدكتورة مشيرة أبو غالي، اختيار وتنصيب الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيساً فخرياً للمجلس عن المملكة العربية السعودية.وأوضحت الدكتورة أبو غالي اليوم (الأربعاء)، أن مجلس إدارة مجلس الشباب العربي للتنمية المُتكاملة قرر في اجتماع سابق اختيار الدكتور مشعل السلمي رئيسا فخرياً للمجلس عن السعودية، وذلك لجهوده الوطنية في دعم القضايا العربية والاهتمام بالشباب ومساندته.وتقدَّمت أبو غالي بالشكر للدكتور السلمي لقبوله المنصب، مُعربة عن تطلعها لتحقيق المزيد من الإنجازات الوطنية بما يُفيد ويخدم الشباب العربي.من جانبه، أعرب الدكتور مشعل بن فهم السلمي عن تشرفه بقبول الرئاسة الفخرية لمجلس الشباب العربي للتنمية المُتكاملة، مؤكداً الجهود الكبيرة التي يُقدِّمها المجلس للشباب منذ تأسيسه.