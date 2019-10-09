ثمن عضو مجلس الشورى اليمني وعضو الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار في اليمن صلاح باتيس، الجهود السعودية المبذولة لتقريب وجهات النظر بين المجلس الانتقالي في الجنوب والحكومة اليمنية (الشرعية). وقال في تصريح لعكاظ: بذل الأشقاء في المملكة العربية السعودية مشكورين جهوداً كبيرة لجمع كلمة اليمنيين حول شرعيتهم بقيادة الرئيس هادي، حتى يكون الجميع صفاً واحداً في مواجهة المشروع الايراني، وإسقاط الانقلاب الحوثي، واستعادة الدولة وبناء اليمن الجديد، وفق مخرجات الحوار الوطني الشامل. واضاف: أتمنى ان يحكم الاخوة في المجلس الانتقالي العقل، وأن يقدروا هذه الجهود ويدركوا خطورة المعركة في اليمن، حيث تربص الحوثي المدعوم من ايران، فتفرقنا سيتسبب في انتصار العدو علينا جميعاً.