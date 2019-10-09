أطلقت «زين السعودية» خلال مشاركتها في معرض جيتكس 2019 بدبي، «سحابة زين» التي تأتي بدعم من «علي بابا كلاود»، وهو الحدث البارز الذي أعلن عنه خلال معرض جيتكس للعام الحالي. وجاء هذا الإطلاق نتيجة جهود أثمرت عن تعاون مشترك من «زين السعودية» مع شركة «علي بابا كلاود» نتج عنها تدشين «سحابة زين»، ما يترجم بفاعلية حرص شركة «زين» على أن تكون رائدة في هذا المجال من جهة، وأن توسع محفظتها من الخدمات المقدمة لعملاء قطاع الأعمال من جهة أخرى، بما يعزز بالتالي من النشاط الاقتصادي والتجاري؛ وهو ما سيخدم قطاع الأعمال والشركات المتوسطة والصغيرة ومنظومة ريادة الأعمال، ويرفع من مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي، مساهمة في تحقيق إستراتيجية التحول الرقمي التي تتطلع إليها المملكة وفقًا لرؤية 2030. وتعتبر شركة علي بابا كلاود ثالث أكبر الشركات العالمية في مجال الحوسبة السحابية، فيما تمتلك زين السعودية أدوات تنافسية مميزة، عززت من حضور وقوة الشركة في أحد أضخم أسواق الاتصالات في المملكة. وأكد المهندس سعد بن عبدالرحمن السدحان الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال والنواقل والمشغلين لشركة «زين السعودية» أننا في زين السعودية نسعى دائمًا لإثراء محفظة أعمالنا مع شركاء عالميين رائدين مثل «علي بابا كلاود»، لافتاً إلى أن زين السعودية تعتز كثيرًا بمثل هذه الخطوات النوعية التي تترجم حرص الشركة الدائم على تقديم أفضل الخدمات لقطاع الأعمال في المملكة. وفي إطار ذي صلة، وقعت «زين السعودية» عقداً مع «ويل كلاود»، الشركة الرائدة عالمياً في مجال التحول الرقمي، فيما يستهدف هذا التوقيع إطلاق خدمة السحابة العامة في المملكة العربية السعودية، إذ سيتعاون كل من «ويل كلاود» وشركة «زين السعودية» في نشر وتشغيل وصيانة المنصة السحابية العامة، إضافة لتوفير حلول رأسية لخدمة أسواق الشركات في المملكة. وبموجب العقد المبرم بين الطرفين، ستقدم «ويل كلاود» منصة سحابية عامة مرنة وقابلة للتوسع من خلال الاستفادة من (Alibaba’s Apsara Stack) وهو حل سحابي متكامل، فيما ستتيح هذه المنصة لشركة «زين السعودية» اغتنام فرص أعمال جديدة في عصر الجيل الخامس وإنترنت الأشياء. ومن خلال هذه البنية التحتية السحابية العامة، تخطط «زين السعودية» لتزويد عملائها بالحلول العمودية مثل «إنترنت الأشياء تحت العلامة التجارية (Zain Cloud) والتي ستوفر فيها «ويل كلاود» الدعم التقني وتصميم الحلول لعملاء «زين». وتعليقاً على هذه الاتفاقية، قال المهندس سعد السدحان: «نخطط في شركة زين السعودية لإطلاق خدمات السحابة العامة في المملكة العربية السعودية، كما أننا نعمل على إثراء عروض خدماتنا والتوسع في السوق، لذلك وقع اختيارنا على شركة «ويل كلاود» لتكون شريكنا في الخدمة السحابية، وذلك لأننا نثق في خبرة الشركة في تقنية المعلومات والاتصالات وخبرتهم في الخدمات السحابية»، مشيراً إلى أن شركة «ويل كلاود» ساهمت بنجاح شركات الاتصالات من مختلف أرجاء العالم على نشر وصيانة وتشغيل المرافق السحابية.