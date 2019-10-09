اعترف عدد من مشاهير الـ«سوشال ميديا» بأنهم «فارغون» في ما يُقدِّمونه من محتوى لمُتابعيهم، مؤكدين أن هذا «الفراغ» جلب لهم الكثير من المُتابعين.

جاء ذلك في مقطع فيديو مُتداول لمجموعة من مشاهير الـ«سوشال ميديا» وهم يتلقون تساؤلاً عن كونهم «فارغين» من عدمه، لتأتي الإجابة بالتأكيد، في رد فعل وصفه عدد من أساتذة الإعلام بـ«الإسفاف»، مؤكدين أنه خطر يُهدد المجتمع.

وخلال الفيديو أقر بعض مشاهير التواصل الاجتماعي بأنهم لم يُقدِّموا ما يشفع لهم للتأثير في المشهد العام، لافتين إلى أن عدد مُتابعيهم يفوق مئات الآلاف، بينما الأشخاص المُفيدون يكاد ينعدم تأثيرهم خاصة مع تطور وسائل التقنية الحديثة، على حد قولهم.