أعلن البنك الأهلي التجاري وماستركارد إبرامهما شراكة حصرية؛ لدفع عجلة الابتكار في مجال المدفوعات في السعودية، إذ سيتعاونان معا في طرح مجموعة من منتجات الدفع باستخدام البطاقات، إضافة إلى استحداث حلول تقنية متقدمة للارتقاء بتجربة الدفع لعملاء البنك.وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يمضي فيه البنك الأهلي التجاري قدماً في توسيع عملياته؛ بهدف تعزيز مكانته باعتباره المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، كما ستمكنه الشراكة من تقديم حلول عالمية المستوى لقاعدة عملائه المتنامية بما يثري تجربة تعاملهم مع البنك.وقال نائب أول الرئيس التنفيذي رئيس المجموعة المصرفية للأفراد بالبنك الأهلي التجاري الشريف خالد آل غالب: «هذه الاتفاقية الإستراتيجية مع ماستركارد تأتي كجزء من جهودنا المستمرة لتوفير أحدث حلول الدفع وأكثرها ابتكارا لعملائنا، وانطلاقاً من كوننا البنك الرائد في المملكة، يسعدنا الدخول في هذه الشراكة طويلة الأجل مع الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا حلول الدفع للاستفادة من خبراتها وشبكتها الواسعة لتعزيز الابتكار في قطاع الخدمات المالية السعودي، ودعم تطوره لمواكبة أحدث التوجهات العالمية».من جانبه، أضاف الرئيس الإقليمي لماستركارد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خالد الجبالي: «يسعدنا توسيع علاقتنا الراسخة مع البنك الأهلي التجاري الذي تجمعه شراكة طويلة مع ماستركارد في المنطقة، بما يقود إلى دفع عجلة الابتكار في مجال المدفوعات في السوق السعودية ودعم تحول المملكة نحو اقتصاد أكثر رقمية، ونحن نتطلع إلى التعاون معا للارتقاء بتجربة العملاء من خلال تقديم حلول رقمية متطورة تغطي مختلف قطاعات أعمال البنك بما فيها الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات والخدمات المصرفية للأفراد؛ ما يمنح العملاء تجارب لا تُقدر بثمن عند استخدامهم حلول البنك».