ذكر المركز السعودي لكفاءة الطاقة أنه تم تعديل الحدود الدنيا لمعامل كفاءة الطاقة لغسالات الملابس ورفعه مقارنة بمتسوياته قبل العام 2018.ويختلف الحد الأدلى بحسب نوع الغسالة، إذ توجد 3 حدود دنيا لغسالات الملابس، فمثلا غسالات الملابس (أمامية التحميل) الحد الأدنى لمعامل كفاءة الطاقة المسموح به، هو عند المستوى الذي يرمز له بحرف (هـ). النوع الثاني من غسالات الملابس (علوية التحميل) الحد الدنى لها أقل من النوع السابق، إذ الحد الأدنى لغسالة الملابس (علوية التحميل) عند المستوى الذي يرمز له بحرف (و). النوع الثالث غسالات الملابس (ذات الحوضين) فالحد الأدنى لها مقارنة بالنوعين السابقين، ويأتي الحد الأدنى للغسالة (ذات الحوضين) عند المستوى الذي يرمز له بحرف (و). يشار إلى أن هذه الحدود الدنيا سوف تتغير في العام 2020 سوف يبلغ الحد الأدنى لكافة الأنواع الثلاثة عند المستوى الذي يرمز له في حرف (هـ).يذكر أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة قد أطلق أخيراً حملة توعوية تختص ببطاقات كفاءة الطاقة الجديدة للأجهزه الكهربائية ذات المستويات من اللون الأحمر صعودا إلى الأخضر، وذلك بهدف ترسيخ الوعي بمفهوم بطاقة كفاءة الطاقة الجديدة، وتنبيه المستهلكين إلى تغيير البطاقة القديمة ذات النجوم، لتوحيد شكل البطاقات وسهولة فهمها.وقد أطلق عليها اسم (بدلناها..#اختر_لونك) وتأتي هذه الحملة مكملة للحملات التوعوية التي يشرف عليها المركز السعودي لكفاءة الطاقة منذ عام 2014، ضمن جهود يبذلها ومبادرات ينفذها بالشراكة مع جهات حكومية تعمل منظومة واحدة ضمن برنامج وطني يهدف للسيطرة على تزايد استهلاك الطاقة في المملكة وفق رؤية وإستراتيجية موحدة تسهم في الحد من الاستهلاك المفرط للطاقة. ويهدف المركز من خلال حملات (لتبقى) إلى نشر الوعي حول أهمية ترشيد استهلاك الطاقة في المملكة، وتقديم الإرشادات التي تمكن المواطن من تخفيض استهلاكه الشهري في المنزل والمركبة والأعباء المالية المترتبة على ذلك، باختياره أجهزة كهربائية ومركبات أكثر كفاءة وترشيداً للاستهلاك واتباعه سلوكيات تضمن تخفيض الاستهلاك.