أنشأت جامعة تبوك أول أكاديمية فورتينت Fortinet المختصة بأمن المعلومات، وذلك على مستوى الشرق الأوسط، فيما سيكون مقرها بكلية الحاسبات وتقنية المعلومات بالجامعة. وكانت الجامعة قد قامت بتوقيع اتفاقية مع شركة فورتينت Fortinet، المتخصصة عالمياً في أمن المعلومات، وذلك لتقديم برامج أكاديمية فورتينت في أمن الشبكات، وكيفية التعامل مع مخاطر الاختراق وتجنبها والسيطرة عليها، إضافة إلى توقع التهديدات والعمل على الوقاية منها.



يذكر أن جامعة تبوك تعد الجامعة الأولى في المملكة التي تحظى بهذه الشراكة مع شركة فورتينت Fortinet الرائدة، والتي بدورها ستوفر شهادات معتمدة دولياً في مجال الأمن السيبراني، يضاف إلى ذلك أنّ جامعة تبوك هي أول جامعة في المملكة والشرق الأوسط تدرس علوم أكاديمية فورتينيت لأمن المعلومات. وقال عميد عمادة تقنية المعلومات، الدكتور سعد المطيري: «نحن فخورون بأن نكون أول جامعة في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، تدرس علوم أكاديمية فورتينيت لأمن المعلومات، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة للمساعدة في بناء قوة عاملة وقوية قادرة على تلبية متطلبات الشركات، والمساهمة في زيادة عدد المهنيين المهرة بمجال امن الشبكات».

وأضاف «نحن في الجامعة نلعب دوراً مهماً في بناء مهن الأفراد وتشكيلها، ونعمل على تهئية الطلاب وتشجيعهم لبناء حياة مهنية متخصصة في أمن الشبكات». وأكد بأن إنشاء الأكاديمية أتى لسد النقص العالمي في خبراء الأمن السيبراني، وبناء قوة عاملة ماهرة في جميع جوانب شركة فورتينت المتكاملة وتوفير فرص للتدريب والحصول على شهادات معتمدة.