أطلقت وزارة الثقافة برنامجا لتطوير المواهب في صناعة الأفلام ضمن برنامج «جودة الحياة» أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، ويتضمن برنامجين تدريبيين في بريطانيا وبرنامجاً ثالثاً في الرياض. البرنامج يتضمن دورات تدريبية وورش عمل قصيرة المدى في جميع تخصصات صناعة الأفلام، عبر التعاون مع أهم الجامعات والمؤسسات العلمية حول العالم في هذا المجال. وتهدف «الثقافة» من البرنامج توفير منصات معرفية تمنح صنّاع الأفلام السعوديين المعلومات التأسيسية في جميع التخصصات السينمائية، وذلك في سياق مشروعها للنهوض بالقطاع الثقافي السعودي وفق أسس معرفية صحيحة. وذكر المتحدث باسم وزارة الثقافة عبدالكريم الحميد عبر حسابه على موقع «تويتر» أن هناك ثلاثة برامج تدريبية ضمن برنامج تطوير المواهب في صناعة الأفلام، وهي: صناعة الأفلام، مهارات تحت خط الإنتاج، والتمثيل الاحترافي. وذلك بهدف تطوير صناعة الأفلام السعودية في تخصصات فنية دقيقة، بمشاركة 48 متدرباً خلال 6 أسابيع. ودعت وزارة الثقافة الراغبين في التسجيل أو الاطلاع على المزيد من التفاصيل زيارة المنصة الإلكترونية.