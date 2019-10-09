لاقى قرب افتتاح أول مدرسة تعليم قيادة للنساء بالطائف أمس ترحيباً واسعاً في أوساط الفتيات بالمحافظة، ويترقبن تدشينها بشغف وفق ما نشرته «عكاظ» أمس.

وكشف عدد منهن لـ «عكاظ» استعداداتهن الاستباقية للبدء في تلقي دروس تعليم القيادة وإثبات أن المرأة قادرة على التقيد بتعليمات المرور والقيادة النظامية الصحيحة. وأبدت رحاب الحارثي فرحتها العارمة وأنها تنتظر هذه اللحظة من وقت إعلانها قبل عامين لصعوبة استخراج الرخصة من خارج مدينة الطائف، وذلك لبعد المسافة أو لصعوبة المواعيد سواءً في مدينة جدة أو الرياض. وتتمنّى أن تكون هناك أريحية في استخراج الرخصة لمن لديها معرفة مسبقة بها، وأضافت فاطمة القرشي بقولها من الجميل أن تكون بالطائف مدرسة لتعليم القيادة للنساء على أيدي مدربات ماهرات بالقيادة، ونأمل أن يكن لطيفات أيضاً للتقليل من رهبة القيادة المعروفة للمرة الأولى لدى المرأة، ليتم تخريج طالبات متقنات للقيادة الآمنة وملتزمات بكل حذافيرها.

فيما أبدت رنا محمد رغبتها بتعلّم القيادة على الفور حين تدشين الاستقبال الرسمي. وقالت أثير العتيبي إنها في فرحة كبيرة وإن شاء الله تكون بداية خير لكل فتاة سعودية، وتقدم جميل بإذن الله. وشكرت أعداد أخرى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عرّاب الرؤية والتحوّل الوطني الذي وضع السعودية في مصاف الدول المتقدمة حضارياً بهمة عالية. يذكر أن مقر جامعة الطائف الجديد بسيسد، والذي سيقام فيه مركز تعليم القيادة لم يُفتتح إلى الآن. وكانت «عكاظ» نشرت أمس قرب افتتاح أول مدرسة قيادة للنساء بالطائف، وعلمت «عكاظ» وصول سيارات التدريب لموقع المدرسة.