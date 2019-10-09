أشركت وكالة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية زوار جناح جيتكس من فئة الصم والبكم عبر خدمة «أشر» التي وفرتها داخل أرجاء الجناح لخدمتهم امتدادا لما تم إطلاقه في جميع مناطق المملكة.وأكد مدير إدارة التقنية بالأحوال المدنية تركي العييد أن الاهتمام بهذه الفئة الغالية وتقديم الخدمات لهم، يأتي تحقيقا للتوجيهات بتسخير كافة الإمكانات التقنية والبشرية لخدمة جميع المواطنين من جميع الفئات، وهو ما حققته خدمة «أشر» بتقديم الخدمات التي يحتاجها الصم والبكم وضعاف السمع، وذلك من خلال حصر المفردات المتداولة في محيط الأحوال المدنية وترجمتها إلى لغة الإشارة، بإشراف لجنة من خبراء لغة إشارة الصم والسامعين، أعقبها تدريب الموظفين على تقديم الخدمة للجمهور، وتوفير جهاز لوحي لنقاط الترجمة الفورية، وترجمة النماذج والمطبوعات؛ رغبة من الأحوال المدنية في رفع مستوى جودة تقديم هذه الخدمة وتوضيح آلية عملها بشكل مبسط. وأضاف العييد تم توفير خاص بهذه الفئة الغالية داخل جناح وزارة الداخلية بجيتكس ليقدم الخدمة لهم عبر خطوات تعتمد على التخاطب المباشر باستخدام لغة الإشارة المباشرة مع المراجع حتى انتهاء معاملته، وتختتم الخدمة بقياس مدى رضاء المراجع عن الخدمة وتقييمها.