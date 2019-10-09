توَّجت الهيئة العامة للترفيه اليوم مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام بجائزة أفضل تطبيق لهوية اليوم الوطني 89، بعد فوزه في مسابقة «همتكم معنا»، التي طرحتها الهيئة بالتزامن مع اليوم الوطني 89.وسلم الجائزة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه عمرو باناجة، وذلك في الحفل الختامي لموسم اليوم الوطني89، الذي أقيمت فعالياته اليوم بقاعة الأمير سلطان بفندق الفيصلية في مدينة الرياض. وقد تم اختيار تطبيق المركز للفوز من بين عديد من التطبيقات التي قدمتها جهات حكومية وخاصة أخرى. ويعد هذا التتويج تثميناً لمخرجات المركز، وما يقدمه من أعمال نوعية ومتنوعة في شتى مجالات الإعلام.ومما يذكر أن مركز التواصل الحكومي كان قد فاز جوائز عدة منذ إنشائه قبل نحو سنتين منها؛ جائزة الشارقة عن أفضل حملة اتصال حكومي، وجائزة أفضل حملة إبداعية لحج 1439هـ من معهد أبحاث الحج والعمرة، وجائزة إمارة منطقة مكة المكرمة للإعلام الجديد في مسار أفضل فيلم قصير.