يبدو أن أسطورة السفر عبر الزمن باتت واقعا ملموسا جسدته وزارة الداخلية السعودية في معرض جيتكس للتقنية 2019، فعبر استديو مصغر وعدسة كميرا 3D، نقلت الوزارة زائري جناحها بالمعرض المُقام حالياً بمدينة دبي، إلى بعض المناطق الأثرية في المملكة خلال 5 ثوان. وأوضح المهندس الاستشاري بوزارة الداخلية عبدالله السالم أن وزارة الداخلية وضعت كاميرة الـ 3D في جناحها المُقام في معرض جيتكس 2019 لإتاحة الفرصة للزائرين التعرف على المناطق الأثرية والسياحية بالمملكة من خلال توثيق صورة لهم افتراضية داخل أحد المواقع الأثرية والسياحية. وأكد المهندس السالم أن مبادرة وزارة الداخلية تهدف إلى جذب زائري المعرض والقادمين من أنحاء العالم للسياحة السعودية، تماشياً مع رؤية المملكة 2030، إذ تم اعتماد قطاعات السياحة والتراث الوطني كأحد أهم العناصر الأساسية في الرؤية وبرنامج التحول الوطني 2020، وأحد أبرز البدائل لاقتصادات ما بعد النفط.